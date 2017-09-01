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Cудья Северодонецкого горсуда получил три года тюрьмы за взятку

Вчера, 14:12 citynews.net.ua | Напечатать

Cудья Северодонецкого горсуда Луганской области, который получил от своего пособника взятку в размере $4 тысяч, получил три года тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным следствия, взятку он получил от некоего Ахлимана Ахмедова "за влияние на принятие им судебных решений в интересах другого лица".

"...А именно постановления об отказе в удовлетворении представления прокуратуры об определении срока фактически отбытой осужденным части наказания и предоставления разрешения органам внутренних дел на его этапирования в следственный изолятор и заведомо неправосудное решение о снятии ареста с транспортного средства", - подробно ввели в курс дела в САП.

Прокуроры добавили, что судья находится в розыске: приговор ему вынесли заочно.

Уголовное производство по ч. 2 ст. 369-2 УК (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, или предложение осуществить влияние за предоставление такой выгоды) рассматривалось в Рубежанском горсуде также в Луганской области, обвинительный приговор был вынесен еще 1 августа.


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