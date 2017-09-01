В Лисичанске открыли отремонтированное детское ортопедо-травматологическое отделение

Детское ортопедо-травматологическое отделение заработало после ремонта в Лисичанске, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Отделение рассчитано на 40 коек - 20 травматологических, 10 ортопедических и 10 нейрохирургических.

На площадях капитально отремонтированного отделения Луганской областной детской клинической больницы открыта малая операционная, перевязочная, гипсовая, гигиенические комнаты для детей и работников и столовая.

Капитальный ремонт позволил создать комфортные условия для лечения и работы медицинского персонала. На проведение соответствующих работ и приобретение оборудования было потрачено около 4 миллионов гривен из областного бюджета.

Как отмечает источник, работу в Лисичанске отделение начинало в тяжелых условиях в марте 2015 года, когда оно было развернуто всего на 20 койках. Несмотря на это его персонал круглосуточно обеспечивал оказание специализированной травматологической помощи детям на базе хирургического отделения.