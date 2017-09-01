В оккупированной Брянке боевики запретили ОБСЕ общаться с врачами

Во временно оккупированной Брянке медикам боевики запретили общаться с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Когда наблюдатели уточняли сообщения о жертвах среди местных жителей в больнице в Брянке (46 км к юго-западу от Луганска, - ред.), медперсонал отказался предоставить СММ какую-либо информацию, порекомендовав наблюдателям обратиться к членам ЛНР в Луганске", - отметили в пресс-службе.

Пророссийский наемник и командир пожарной бригады в Брянке по отдельности сообщили наблюдателям, что трое спасателей получили ранения, когда их машина наехала на взрывное устройство в пгт Вергулевка, где они пытались ликвидирвоать пожар.

Собеседники отказались предоставить информацию о пострадавших и порекомендовали команде миссии обратиться к боевикам террористической организации ЛНР.