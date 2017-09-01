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Ситуация в зоне АТО обостряется: 44 обстрела, 1 военный ранен

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 44 раза обстреливали украинские опорные пункты, один украинский военный получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО продолжила обостряться. Российско-оккупационные группировки не прекращали активные обстрелы наших позиций на всех направлениях», – говорится в сообщении.

Как и в предыдущие дни, по данным штаба, наиболее беспокойно было на донецком направлении. Здесь наибольшее количество огневых провокаций противника зафиксировано вблизи поселка Зайцево. Начиная с 18:00, бандиты 5 раз обстреляли наши позиции из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также в конце суток под вражеским огнем трижды оказались украинские укрепления в авдеевской промзоне и дважды - у Майорска.

На приморском направлении бандиты трижды применяли стрелковое оружие в окрестностях Павлополья, а около 20:00 возле этого же поселка они выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра. Обстрелы врага с использованием стрелкового оружия зафиксированы и неподалеку Гнутово, Талаковки, Лебединского и Широкино. А в результате гранатометного огня противника на подступах к Марьинке ранение получил один украинский защитник.

На луганском направлении, по данным штаба, около 21:00 российские наемники, цинично пренебрегая мирными договоренностями и целенаправленно подвергая опасности гражданское население, из стрелкового оружия обстреляли контрольно-пропускной пункт (въезда-выезда) Станица Луганская. «Несмотря на полную готовность дать врагу жесткий ответ и, не нарушая мирные договоренности, демонстрируя сдержанность ради мира, силы АТО огонь в ответ не открывали. Этот факт в очередной раз подтвердил, что в данном районе боевики не хотят соблюдать режим полного прекращения огня, который должен начать процесс «зеркального» отвода войск», – сказано в сообщении.


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