С 1 января Украина вводит биометрический контроль на границе

С 1 января 2018 года Украина вводит правила пересечения границы для граждан из стран, которые могут представлять угрозу для Украины, по биометрическим паспортам. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время общения с журналистами в ходе рабочей поездки в Харьковскую область, передает его пресс-служба.

Порошенко отметил, что в ближайшие часы должно быть обнародовано соответствующее решение СНБОУ.

Перечень стран, граждане которых будут пересекать границу по новым правилам, утверждается Кабмином.

Сейчас ускоренными темпами создается система фиксации биометрических данных в пунктах пропуска через госграницу. Также будет осуществлено расширение мощностей существующих центров предоставления админуслуг и строительство новых, в первую очередь возле контрольных пунктов въезда-выезда.

По словам президента, процедура будет проходить в три этапа. Первый - человек может подать предварительное уведомление о том, что собирается в Украину и пересечь границу, соответственно - база данных и пограничники будут к этому готовы. Второй - непосредственная фиксация данных на границе, биометрического паспорта, или биометрических данных, и третий - фиксация человека в месте, где он планирует находиться.

"В условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана", - отметил Порошенко.

По его словам, "это позволит полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства".