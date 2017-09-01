Турчинов: Путин не собирается уходить с оккупированных территорий

Для президента России Владимира Путина война на Донбассе является рычагом давления на Европу.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием, сообщает пресс-служба СНБО.

Согласно сообщению, собеседники обсудили текущую ситуацию на востоке Украины.

Турчинов констатировал, что вражеские обстрелы на Донбассе не прекращаются после очередной договоренности о прекращении огня. Это, по его словам, является свидетельством того, что «Путин не собирается уходить с оккупированной территории, и для него война на Донбассе является рычагом давления на Европу и Украину».

Также собеседники обсудили возможные пути решения проблемы блокировки военно-технического сотрудничества Украины со странами-партнерами, а также вопрос освобождения политических заключенных-украинцев, которых незаконно удерживают в России. Отдельное внимание стороны уделили вопросу помощи со стороны СКУ в донесении до государств-партнеров Украины информационных сообщений и опровержении фейковой информации про нашу страну, которую распространяет российская пропаганда, отмечается в сообщении.

В свою очередь Чолий подчеркнул, что приоритетом для СКУ является «содействие тому, чтобы международное сообщество помогло победить гибридную агрессию против Украины».

«Со своей стороны мы будем делать все, чтобы закон, который подписал президент США о военно-технической помощи Украине, не остался лишь на бумаге, а стал реальностью», - подчеркнул он.

Кроме того, собеседники констатировали, что санкционное давление на страну-агрессора «должно не только продолжаться, но и увеличиваться».

«Украинцы всего мира должны почувствовать себя одной семьей и вместе работать на общую победу», - подытожил Турчинов.