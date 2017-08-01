Британия готова расширить помощь ВСУ

Министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер заявил о возможности оказания помощи Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По словам Ланкастера, позиция британской стороны относительно дальнейшего оказания помощи Вооруженным Силам Украины является гибкой. "Мы готовы рассмотреть предложения украинской стороны относительно других сфер оказания помощи", - отметил Министр Вооруженных сил Великобритании во время встречи с Министром обороны Украины генералом армии Украины Степаном Полтораком в Киеве.