Боевики в оккупированном Луганске готовятся ко дню города. Обещают «зоодефиле»

В оккупированном Луганске началась подготовка ко дню города. В частности, 9 сентября оккупанты планируют провести зоодефиле «четыре лапы» и шоу «леди на велосипеде».

Об этом сказано в сообщении на сайте "горадминистрации".

"Чтобы удивить окружающих неповторимостью и красотой своей собаки, луганчане могут надеть на нее костюм или веселые аксессуары. Костюм домашнего любимца может быть созвучен костюму его владельца", - сказано в сообщении.

Мероприятия пройдут 9 сентября в городском парке культуры и отдыха имени 1 Мая.

"Главное условие для участниц шоу "Леди на велосипеде" – экстравагантный внешний вид, шляпы и высокие каблуки. Участницы заранее должны приготовить наряды и украсить велосипеды, чтобы в назначенный день продемонстрировать свою красоту и с легкостью доказать, что любая леди на велосипеде может быть элегантной горожанкой", - также отмечено в сообщении.