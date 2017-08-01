ОБСЕ: экологическая ситуация на Донбассе – «бомба замедленного действия»

МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц считает необходимым предпринять срочные меры для предотвращения гуманитарной и экологической катастрофы на Донбассе. Как сообщает «Укринформ», его мнение опубликовало издание Politico.

«Необходимы срочные меры для предотвращения гуманитарной и экологической катастрофы на Донбассе», - подчеркнул Курц.

Глава ОБСЕ считает, что конфликт на Донбассе не только «загрязняет» политический климат между Киевом и Москвой, испортив отношения РФ с другими странами, но также может стать причиной экологических загрязнений, поскольку продолжающиеся боевые действия угрожают сохранности хранилищ хлора, химических и металлургических заводов, мест хранения опасных отходов и угольных шахт в регионе.

«Эта ситуация - тикающая бомба замедленного действия», - отметил политик.

Поскольку стороны конфликта очень близки географически, любой инцидент на линии соприкосновения окажет влияние на людей, живущих по обе стороны.

Так, например, в начале 2017 года обстрел ударил по зданию Донецкой фильтрационной станции, где хранилось 7 000 килограммов хлоргаза. Если бы хранилище взорвалось, ущерб был бы катастрофическим.

«Загрязнение не соблюдает границы. Поэтому каждый, кто живет в регионе, должен проявлять интерес к снижению рисков и предотвращению экологической катастрофы», - подчеркнул Курц.

Австрийский министр считает, что всем сторонам конфликта следует уважать «гражданский характер» заводов, электро- и гидростанций, а также прочих гуманитарно и экологически важных объектов, оставаясь от них в стороне и рассматривая их как безопасные зоны.

«Все стороны конфликта должны отложить политику и сосредоточиться на судьбе людей в этом опустошенном регионе», - отметил политик.

Именно поэтому Курц призвал стороны конфликта к инициативе по снижению риска бедствий для Восточной Украины. Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) обсудит этот вопрос на своих предстоящих встречах.