1 сентября полиция Луганщины перейдет на усиленный режим несения службы

Завтра, 1 сентября 2017 года, правоохранители Луганской области передут на усиленный режим несения службы. Для того, чтобы обеспечить правопорядок и избежать возникновения чрезвычайных ситуаций правоохранители разработали специальный план мероприятий.

В частности, будет усилен режим патрулирования улиц и территорий, прилегающих к школам. Кроме того, в учебных заведениях прифронтовой территории области для детей проведут уроки по правилам обращения с взрывоопасными предметами.