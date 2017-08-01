Налоговики разоблачили сельхозпроизводителя, который пытался скрыть от бюджета 4,3 млн грн

Сотрудники оперативного управления Старобельской ОГНИ Главного управления ГФС в Луганской области разоблачили должностных лиц одного из фермерских хозяйств Луганской области, которые уклонились от уплаты в бюджет 4,3 млн грн налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В ходе проверки установлено, что предприятие находилось на специальном режиме налогообложения НДС как сельхозпроизводитель. Его руководство скрывало фактические объемы проведенных операций по выращиванию, приобретению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции.

Сведения о совершении уголовного преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство в отношении должностных лиц фермерского хозяйства Луганской области начато по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом финансовых расследований Старобельской ОГНИ Главного управления ГФС в Луганской области.