ОБСЕ увидели мину-ловушку возле моста в Станице

Боевики разместили ручную гранату недалеко от разрушенного моста в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Вблизи позиции вооруженных формирований в 4-5 м к югу от разрушенной части моста в Станице Луганской команда СММ впервые видела ручную гранату (с вставленным запалом, чека которого была видна, - ред.), прикрепленную к краю забора на уровне колен. Забор находится вдоль узкого прохода, который используется пешеходами при пересечении моста. На другой стороне прохода, напротив гранаты, наблюдатели видели провод и скобу, прикрепленные к стенке из автомобильных шин", - отметили в пресс-службе.

По оценке СММ, длина провода позволяла перебросить его через забор и присоединить его к гранате, делая возможным ее использование в качестве мины-ловушки.

Позже наблюдатели отметили, что ручная граната была извлечена вместе с проводом и скобой.