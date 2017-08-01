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МИД: Более 400 человек пропали без вести на Донбассе

Сегодня, 19:31 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство иностранных дел Украины заявляет о необходимости срочного решения проблемы поиска пропавших без вести и идентификации погибших на Донбассе, указав, что пропавшими без вести в зоне проведения АТО числятся более 400 человек.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

«Поиск пропавших без вести и идентификация тел погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины на Донбассе остается одной из самых болезненных гуманитарных проблем, требующих безотлагательного решения. По данным Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО, более 400 человек считаются сейчас пропавшими без вести», - говорится в заявлении.

В МИД констатируют, что розыск этих лиц невозможен из-за препятствий со стороны незаконных вооруженных формирований и систематических ограничений ими доступа для международных гуманитарных организаций на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Что касается ситуации в оккупированном Крыму, то среди нарушений Россией особое возмущение вызывают факты похищения и исчезновения без вести украинцев и крымских татар, которые преследуются оккупационными властями за политическую или гражданскую позицию.

«Украинская сторона глубоко благодарна Международному комитету Красного Креста (МККК) как нейтральному посреднику за активное участие в решении проблемы пропавших без вести и оказание поддержки их семьям. Надеемся на дальнейшее продолжение этой важной гуманитарной миссии МККК, в частности на оккупированных территориях, к которым временно отсутствует доступ украинской стороны», - говорится в заявлении МИД.


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