К захваченному в Донецке журналисту Асееву не пускают международных наблюдателей

К донецкому журналисту Станиславу Асееву (Васину), захваченному группировкой «ДНР» в начале июня, не допускают международных наблюдателей. Об этом в эфире проекта «Донбасс реалии» рассказал экс-депутат и знакомый Асеева Егор Фирсов.

Также он сообщил, что недавно Асеев перенес обострение хронического заболевания легких. К нему допустили маму, здоровье задержанного пошло на поправку.

По словам Фирсова, в ближайшее время ожидается, что ему должны вынести некий приговор.

«Как мы и предполагали, журналисту "шьют" шпионаж. Стас был журналистом, делал заметки, публикации, у него были блокноты со своими мыслями. И вот захватывают журналиста и говорят, что он – шпион от украинской стороны. Дело чести – вытащить Станислава из "подвала", потому что даже тюрьмой это нельзя назвать», – сказал экс-нардеп.