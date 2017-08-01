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В Луганске горело общежитие. Людей эвакуировали

Вчера, 15:55 citynews.net.ua | Напечатать

Пожарные эвакуировали 44 человека из здания студенческого общежития в Луганске, на 10-м этаже которого сегодня утром произошел пожар, пишут сепаратистские СМИ.

"Сегодня в 6.54 на линию "101" поступил вызов о загорании жилой комнаты общежития Академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. По прибытию наблюдалось сильное задымление из окна 10 этажа. По лестничным клеткам на свежий воздух были выведены 44 человека. Две студентки из комнаты, где начался пожар, обратились с жалобами к медикам. Врачи оказали всю необходимую помощь, диагностировали острую реакцию на стресс, от госпитализации девушки отказались", - сказано в сообщении.

Известно, что в 7.38 пожар был ликвидирован, удалось не допустить распространение огня на соседние комнаты общежития. Огонь уничтожил мебель, бытовую технику, личные вещи на общей площади жилой комнаты 15 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.


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