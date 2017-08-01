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Гройсман о подорожании автогаза: Это диверсия против Украины

Вчера, 15:53 citynews.net.ua | Напечатать

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа, определить причины бесконтрольного повышения цены на автомобильный газ и принять меры по снижению стоимости топлива и поддержки конкуренции на рынке.

Об этом глава правительства сказал в ходе межведомственного совещания в Кабинете Министров, сообщили  в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок на рынке автомобильного газа. Резкое повышение цены на сжиженный газ имеет все признаки сговора. Рынок лихорадит, - сказал глава правительства. - Это диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя - рядовых граждан».

Премьер-министр подчеркнул, что колебания цены начались не вчера, и о возможном осложнении ситуации сообщали еще весной. «И что мы видим? Что люди были правы. Ситуация ухудшается. Мне жаль, что премьер-министр должен лично проводить совещание и вмешиваться в ситуацию, чтобы разобраться, в то время, как у нас есть специальные органы - в частности АМКУ», - отметил Гройсман.

Во время совещания его участники предоставили главе правительства информацию о сегодняшнем состоянии дел на рынке и определили проблемы, которые существуют. Они отмечали, что в Украине идет быстрое наращивание потребления газа. По информации Государственной фискальной службы, за 8 месяцев текущего года объем импортируемого газа увеличилась на 70 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и превысил 600 тыс. тонн.

Несмотря на стремительный рост рынка, наблюдается нехватка инфраструктуры для создания запасов топлива. Одновременно, в течение последнего года, значительно сократилось количество трейдеров, поставляющих сжиженный газ из Российской Федерации, откуда поступает наибольшее количество этого вида топлива. Все это в совокупности и привело к резкому увеличению цены на автомобильный газ в период пикового спроса на него.

«Это следствие монополии. Сейчас я требую от АМКУ более решительных действий, а еще прошу всю информацию - сколько было трейдеров, кто сегодня работает на рынке, каковы источники поставок топлива - и эту статистику я положу на стол Президенту Украины, - отметил глава правительства. - А сейчас должны достичь четкой договоренности с участниками - они должны принять меры по минимизации цены в ближайшие недели. Если нужные решения правительства - пожалуйста. Но так как есть - происходить не может».

По результатам совещания премьер-министр поручил определить виновных в возникновении ситуации, принять меры для преодоления монополизации, обеспечить диверсификацию поставок топлива и наказать виновных в злоупотреблениях.

«Первая задача - в течение нескольких недель стабилизировать ситуацию. На 15 сентября должны получить другую ценовую картинку на рынке сжиженного газа. Я предлагаю министру Игорю Насалику созвать межведомственную комиссию по топливу и наработать все решения по этому поводу. Вице-премьер-министру Владимиру Кистиону - порты, железная дорога, таможня - прошу проработать максимально быстрое прохождение всех процедур, включая перевалку и транспортировку топлива. И отдельно - ГФС и полиция - проанализировать внимательно всех участников рынка, особенно недобросовестных трейдеров. Также поручаю на уровне вице-премьер-министров за неделю провести совещание и внести комплексное предложение по урегулированию ситуации», - подчеркнул глава правительства.

Напомним, в августе цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л.


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