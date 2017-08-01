Канцлер ФРГ настаивает на жесткой политике против Росиии

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции против России не будут сняты до выполнения РФ всех условий.

Об этом передает Bild.

Говоря об экономической кампании против России, Ангела Меркель заявила, что настаивает на жесткой линии федерального правительства. Она отметила, что никакой уступки кремлевскому лидеру Владимиру Путину в связи с крымской аннексией не будет. "Санкции с России не снимаются до тех пор, пока причины санкций не будут устранены", - сказала Меркель.