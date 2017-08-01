Пригеба уволил начальника УЖКХ Северодонецка

Стали известны подробности увольнения начальника УЖКХ Северодонецка Антона Ковалевского. Оказалось, что уволил чиновника заместитель мэра Северодонецка Григорий Пригеба.

"Будучи исполняющим обязанности городского головы, я уволил «молодое дарование» Антона Ковалевского с должности начальника УЖКХ после вынесения двух выговоров за множество жалоб, нареканий, замечаний, а так же беспорядок, который он развел в городе по своему направлению и нежелание наводить порядок. Сейчас управление нуждается в усилении. Заместитель начальника в отпуске. Обязанности руководителя никто не исполняет. В последние теплые месяцы года нельзя допускать, чтобы бюрократические проволочки из-за отсутствия начальства тормозили работы в городе хоть на день. Северодонецк и так немало потерял от бесхозяйственности Ковалевского. Я уверен, с приходом Андрея Вернера, которого планируют назначить на эту должность, ситуация значительно улучшится. Сейчас Андрей Игоревич является советником городского головы, работал заместителем начальника Северодонецкого троллейбусного управления, имеет большой административный и управленческий опыт. Рвется радикально навести порядок в городе. Убежден, что общими усилиями нам это удастся", - отметил чиновник, пишет 06452.