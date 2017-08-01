В районе оккупированного Миусинска боевики разместили танки и гаубицы

Недалеко от временно оккупированного Миусинска Луганской области наблюдатели ОБСЕ обнаружили военную технику боевиков. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"За линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения на основе данных воздушного наблюдения обнаружено наличие 24 танков, 10 самоходных и восемь буксируемых гаубиц недалеко от, предположительно, полигона приблизительно в 5 км к юго-востоку от Миусинска (62 км к юго-западу от Луганска, - ред.)", - отметили в пресс-службе.

ОБСЕ также зафиксировала 22 танка и шесть зенитных ракетных комплексов возле Бугаевки.