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Тука рассчитывает, что законопроект о реинтеграции Донбасса поступит в Раду в сентябре

Сегодня, 13:59 citynews.net.ua | Напечатать

Замглавы Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука надеется, что законопроект о реинтеграции Донбасса поступит в Верховную Раду Украины в сентябре, сообщает "112 Украина".

"Я могу предполагать, что это довольно сложный документ как с юридической точки зрения, так и с политической. Было очень много различного рода замечаний, пожеланий к этому документу, иногда диаметрально противоположных по смыслу и духу. Работа будет непростая. Я надеюсь, что, как и обещали, в сентябре этот закон поступит в Верховную Раду", - заявил он.

Тука также заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса, с которым он уже ознакомился, отличается от обнародованного  в СМИ. "Основной тезис документа, который был разработан в Совбезе - это изменение системы менеджмента в Донецкой и Луганской областях, на тех территориях, которые контролируются центральной властью. Это главная цель этого законопроекта", - заявил он.


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