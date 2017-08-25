Тука рассчитывает, что законопроект о реинтеграции Донбасса поступит в Раду в сентябре

Замглавы Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука надеется, что законопроект о реинтеграции Донбасса поступит в Верховную Раду Украины в сентябре, сообщает "112 Украина".

"Я могу предполагать, что это довольно сложный документ как с юридической точки зрения, так и с политической. Было очень много различного рода замечаний, пожеланий к этому документу, иногда диаметрально противоположных по смыслу и духу. Работа будет непростая. Я надеюсь, что, как и обещали, в сентябре этот закон поступит в Верховную Раду", - заявил он.

Тука также заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса, с которым он уже ознакомился, отличается от обнародованного в СМИ. "Основной тезис документа, который был разработан в Совбезе - это изменение системы менеджмента в Донецкой и Луганской областях, на тех территориях, которые контролируются центральной властью. Это главная цель этого законопроекта", - заявил он.