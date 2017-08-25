В Беловодском районе перевернулся автомобиль

ДТП произошло 24 августа в 19 вечера. Полицейские из дорожного надзора, которые выезжали на место происшествия обнаружили, что в автомобиле была треснута задняя балка. Именно по этой технической неисправности у иномарки во время движения оторвало заднее колесо.

Среди пострадавших водитель и три пассажира, в том числе, 14-летняя девушка. Также отмечено, что водитель "Renault Kangoo" отметил 18-летие в апреле этого года, а право на управление автомобилем получил в июне.

Недостаток опыта помешал водителю справиться с управлением, и он выехал за пределы проезжей части. После этого автомобиль с водителем и пассажирами перевернулся.

В результате ДТП все четверо получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.