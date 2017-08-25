За сутки в зоне АТО зафиксировали 22 вражеских обстрела

За последние сутки незаконные вооруженные формирования уменьшили количество обстрелов украинских позиций в зоне антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Всего боевики 22 раза открывали огонь по позициям сил АТО, потерь среди украинских военных нет.

В штабе отмечают, что основные вооруженные провокации вдоль всей линии разграничения и в дальнейшем фиксируются лишь нескольких точках - большинство в промзоне Авдеевки и подступах к поселку Водяное.

Так, на Донецком направлении вечером и ночью боевики дважды применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе Авдеевской промзоны, также обстреливались окрестности Майорска и Луганского.

На Приморском направлении вечером враг несколько раз применял крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному и Лебединскому. В большинстве случаев обстрелы были не долговременными и имели провокационный характер.