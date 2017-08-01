Полиция начала расследование попытки подрыва памятника воинам АТО

Нацполиция Киева начала расследование по факту попытки подрыва памятника воинам АТО в столице. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Найденные на месте происшествия вещественные доказательства отправлены на экспертизу. Правоохранители устанавливают причастного к инциденту. По факту происшествия внесены данные в Единый реестр досудебных расследований - полиция квалифицирует случившиеся как хулиганство.

Кроме того, неизвестные облили памятник белой краской - по этому факту также начато расследование.