Полиция начала расследование попытки подрыва памятника воинам АТО

Полиция начала расследование попытки подрыва памятника воинам АТОВчера, 18:00
Нацполиция Киева начала расследование по факту попытки подрыва памятника воинам АТО в столице. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Найденные на месте происшествия вещественные доказательства отправлены на экспертизу. Правоохранители устанавливают причастного к инциденту. По факту происшествия внесены данные в Единый реестр досудебных расследований - полиция квалифицирует случившиеся как хулиганство.
Кроме того, неизвестные облили памятник белой краской - по этому факту также начато расследование.