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Северодонецкие депутаты обратились в ЛОГА и Мининфраструктуры по вопросу строительства ж/д пути до Бахмутовки

Вчера, 17:42 citynews.net.ua | Напечатать

Депутаты Северодонецкого городского совета направили обращение к Луганской областной государственной администрации и Министерству инфраструктуры. Чиновники просят поддержать строительство железнодорожного пути Северодонецк - Бахмутовка.

В обращении в частности отмечено, что это кратчайший путь для поставок угля на ДТЭК «ЛугТЕС». Такая железная дорога будет выполнять важную социальную функцию, поскольку население значительной части территории области сможет добираться до фактического областного центра в Северодонецке по железной дороге. Это кратчайший путь для соединения двух железнодорожных линий. Для территориальной общины Северодонецка такой вариант строительства железной дороги означает улучшение логистических возможностей и увеличения конкурентоспособности крупнейшего предприятия - ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».


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