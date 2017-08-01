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Кабмин утвердил стратегию коммуникаций в сфере борьбы с коррупцией

Вчера, 17:35 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров Украины на вчерашнем заседании, 23 августа 2017 года, одобрил стратегию в сфере предотвращения и противодействия коррупции, внесенную Министерством информационной политики Украины.

Об этом сообщает "Урядовый портал".

Целью стратегию является формирование эффективных коммуникаций с обществом. "Этот документ в частности предусматривает мониторинг индексов международных рейтингов, которые дают оценку ситуации, сложившейся в сфере предотвращения и противодействия коррупции. После сегодняшнего одобрения, МИП в месячный срок подаст правительству уже план мероприятий по реализации стратегии", - отметил министр информационной политики Юрий Стець.

Отметим, что стратегия разработана межведомственной рабочей группой по вопросам координации антикоррупционной реформы при активном участии неправительственных организаций в сфере противодействия коррупции.


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