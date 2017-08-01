В Монако 25 августа прошла церемония жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Украина в нем представлена двумя командами - вице-чемпионом "Динамо" и бронзовым призером "Зарей".

Киевляне попали в группу B c "Янг Бойз" (2 место в Швейцарии), "Партизаном" (1 место в Сербии) и "Скендербеу" (3 место в Албании).

"Динамо" и "Янг Бойз" играли в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, и по итогам двух матчей дальше прошли швейцарцы. В раунде плей-офф они потерпели поражение от московского ЦСКА.

"Заря" сыграет в группе J c "Атлетиком" из Бильбао (7 место в Испании), "Гертой" (6 место в Германии) и "Эстерсундом" (8 место в Швеции).

На групповой стадии Лиги Европы играют 22 победителя раунда плей-офф (в том числе "Динамо"), десять проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и 16 команд, попавших в групповой этап напрямую (в том числе "Заря"). Клубы из одной национальной ассоциации разводятся по разным группам.

По две лучшие команды каждой группы выйдут в 1/16 финала, куда также попадут восемь обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов УЕФА. Жеребьевка 1/16 финала состоится 11 декабря в Ньоне.