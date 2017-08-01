"Миротворец" запустил "Identigraf" - систему идентификации боевиков по фото

Центр "Миротворец" до Дня Независимости Украины запустил в рабочем режиме автоматизированную систему анализа изображений и распознавания лиц "Identigraf".

Об этом говорится на сайте центра.

"Девять месяцев прошло с того дня, когда коллектив нашего Центра, заручившись поддержкой активной патриотической части населения Украины, запустил процесс разработки Системы распознавания и выявления лиц, в действиях которых присутствуют признаки совершения преступлений против национальной безопасности Украины и ее граждан. Система уже много чего умеет делать, но, многому еще ей надо будет научиться", - отмечают разработчики.