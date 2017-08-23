Штайнмайер пожелал Украине мужества и мирного будущего

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил президента Украины Петра Порошенко с 26-й годовщиной Независимости Украины и отметил, что Германию "очень волнует судьба Украины и ее граждан".

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Германия и в дальнейшем, по мере сил, будет поддерживать Украину и совместно со своими европейскими и международными партнерами будет выступать за то, чтобы граждане всей Украины могли жить в мире, стабильности и благосостоянии на началах свободы и самостоятельности", - сказал Штайнмайер.

В письме отдельно отмечается, что несмотря на сложный и долгий путь, реализованы важные шаги в укреплении сотрудничества между Украиной и странами ЕС с предоставлением Украине безвизового режима в июне 2017 года и ожидаемым вступлением в силу Соглашения об ассоциации в сентябре.

Президент ФРГ также подчеркнул важность активного продолжения реформ в Украине и пожелал Украине и ее народу мужества, сил к сплоченности и мирного будущего.