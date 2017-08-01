Полторак: Украина готова получить летальное оружие от стран-партнеров

Украина рассчитывает на получение летального оружия от стран-партнеров. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает «Укринформ».

Министр отметил, что на данный момент такую помощь государству предоставила только Литва.

«С первого дня агрессии Российской Федерации мы обращались ко всем странам мира относительно предоставления нам летального оружия. Нам такую помощь предоставила только Литва. Мы готовы к получению летального оружия, но для этого нужно решение стран-партнеров», – сказал Полторак.

В 2016 году Украина получила от Литвы 146 единиц летального оружия разработки и производства бывшего СССР.