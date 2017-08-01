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СБУ частично изменила правила пересечения КПВВ

Сегодня, 16:42 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины частично изменила Временный порядок пересечения линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает «Донбасс SOS».

Так, пересекать контрольно-пропускные пункты разрешено с пропуском и справкой из миграционной службы Украины. Это распространяется на лиц, которые сдали свои паспорта для вклеивания фотографии.

« согласно пункту 5.1 теперь все, кто сдал паспорт на вклеивание фотографии по достижению 25 и 45 лет, могут до возвращения паспорта пересекать линию разграничения по пропуску и справке Государственной миграционной службы о сдаче документов и получении паспорта», – говорится в сообщении.

Также в СБУ сделали необязательной наличие формулировки «для въезда на неподконтрольную территорию» на документах на легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.


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