Порошенко хочет призвать к ответу предыдущее руководство ВСУ за уничтожение армии

Президент Украины Петр Порошенко считает, что предыдущее руководство Минобороны должно понести ответственность за распродажу военной техники и уничтожение армии в течение 2010-2012 годов. Об этом президент заявил во время осмотра образцов вооружения и военной техники на Крещатике, - пишет "Украинская правда".

Он отметил, что много лет украинское войско и украинское общество было под влиянием российской пропаганды, которая "убаюкивала сказками" об отсутствии какой-либо возможности военного вторжения.

"В тогдашних директивных документах власти утверждалось, якобы перед Украиной нет никаких военных угроз. Военную технику и вооружение списывали или продавали, как избыточную. Соответственно, украинскую армию не готовили к войне, а сознательно уничтожали, снимая с вооружения, с боевого дежурства наиболее боеспособные образцы техники", - рассказал гарант.

Более того, он отметил, что в течение 2010-2012 годов высшие офицеры Вооруженных Сил регулярно посещали генеральный штаб РФ, где "без пяти минут агрессором" рассматривались, пути так называемого "реформирования" украинской армии.

По словам президента, к целенаправленному уничтожению украинских вооруженных сил причастен ряд предыдущих руководителей Министерства обороны, которые имеют в будущем понести ответственность за свои действия.

"Где сейчас те агитаторы? Я хочу им посмотреть в глаза. Все они в России, все бежали и живут там, изменив Родине, на средства своих клиентов. Но этому преступлению еще предстоит дать, даже не уголовную, а политическую, юридическую и моральную оценку ", - подчеркнул Петр Порошенко.