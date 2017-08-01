В 2018 году зарплаты учителей вырастут в среднем на 1500 гривен

В 2018 году зарплаты учителей повысятся на 25%. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман сегодня на заседании Кабмина, - передает "ОстроВ".

"В этом году мы повысили зарплаты для украинского учителя на 50%. В 2018 году мы делаем еще один шаг - мы повысим еще на 25% заработную плату для украинских учителей. Это в среднем около 1500 гривен для каждого украинского учителя", - сказал он.

По словам премьера, Министерство образования обработает и внесет предложения по стимулированию работы украинского учителя.

"Мы должны вернуть уважение к украинским учителям, мы должны сделать эту профессию абсолютно престижной, поэтому настало время, когда мы дальше будем системно продолжать повышать социальные стандарты для украинского учителя", - отметил Гройсман.