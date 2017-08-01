В Луганской области погибла женщина-водитель

В Сватовском районе (подконтрольная часть Луганщины) произошло автопроисшествие, в результате которого пострадал ребенок и погибла женщина-водитель.

По информации отдела Управления превентивной деятельности ГУНП в Луганской области, 20 августа, примерно в 09:45 на 95 км автодороги Р-66, в Сватовском районе в результате столкновения двух автомобилей погибла молодая женщина-водитель и травмирована ее ребенок.

По предварительным данным, 58-летний водитель, житель Лисичанска, управляя автомобилем «OPEL ZAFIRA», при повороте налево, не убедился в безопасности своего маневра, не предоставил преимущества в движении автомобилю «GEELY EMGRAND», под управлением 32-летней женщины, которая двигалась во встречном направлении, и совершил с ней столкновение, из-за чего последняя не справилась с управлением и совершила опрокидывание.

В результате ДТП водитель «GEELY» от полученных травм погибла. Также с ушибами позвоночника в медицинское учреждение госпитализирована 8-летняя дочь погибшей, которая находилась в авто в качестве пассажира.