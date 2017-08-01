Военная прокуратура отчиталась об итогах своей работы за 3 года

За последние три года работы военная прокуратура передала в суды более 11 тыс. обвинительных актов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, за три года следователи военной прокуратуры направили в суд более 11 164 обвинительных актов, по которым вынесено 8 563 приговора. Из этого числа почти 400 приговоров касаются коррупционных нарушений. По данным уголовным производствам возмещено более 340 млн гривен.

Также сообщается, что за это время к уголовной ответственности привлекли 35 генералов - из них 24 российских генералов по процедуре заочного судопроизводства.

Среди самых громких дел, которые уже довели до приговора - дело бойцов батальона "Торнадо", лидер которых получил 11 лет лишения свободы, еще 11 бойцов - от 5 до 10 лет за преступления в зоне проведения АТО на Донбассе. Кроме того, в военной прокуратуре рассказали о расследования дела об агрессии России.

По данному делу собрано около 1 тыс. томов материалов, допросили более 2 тыс. потерпевших, собрали 100 тыс. единиц вещественных доказательств. Ущерб от агрессии РФ оценивается в 1 трлн 80 млрд гривен.