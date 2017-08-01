Порошенко открыл радиотелевизионную станцию в Новоайдарском районе

Петр Порошенко принял участие в открытии новой 134-метровой радиотелевизионной станции, расположенной близ села Бахмутовка Новоайдарского района.

В приветственном слове Петр Порошенко отметил: «Для нас это событие имеет большое значение, так как информационная война - главная часть российской агрессии. В тесном сотрудничестве с США мы открываем башню, мощные передатчики которой обеспечат надежный сигнал. И жители временно оккупированного Луганска наконец смогут увидеть украинское телевидение и услышать наше радио. На этом мы не останавливаемся - в ближайшее время продолжим работу для того, чтобы каждому украинцу было гарантировано право на свободную информацию, на свободу слова. Это будет способствовать единению и становлению мира! »

Совместными усилиями Мининфорполитики, Концерна РРТ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания РТС оборудованы передатчиками мощностью 1 кВт и 5 кВт, выделены два мультиплекса, что уже сегодня позволяет транслировать 12 цифровых телеканалов и 4 ФМ-радиостанции. В дальнейшем их количество будет увеличиваться.

Заказчиком строительства объекта определено КП «Инновационно-информационный центр». Работы стоили областному бюджету более 17 млн ​​грн.