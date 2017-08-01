На Луганщине ожидаются дожди и шквалы

Синоптики предупреждают о грозах, сильных дождях и шквалах в Украине 22-23 августа 2017 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 22 августа в Украине грозы, в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях местами сильные дожди, местами шквалы 17-22 м/с; на Правобережье страны местами порывы ветра 15-20 м/с. До конца суток 22 августа в Киеве грозы и порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ночью 23 августа в Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Также отмечается, что в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 23 августа ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.