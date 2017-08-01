На Донетчине задержали партию контрафактных сигарет из ОРДЛО на 1,5 млн

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности обнаружили крупную партию сигарет, которые пытались незаконно переправить с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Фейсбуке.

"Во время контроля за перемещением лиц и товаров через линию разграничения в Торецком районе оперативники спецслужбы задержали микроавтобус, которым управлял уроженец временно оккупированных территорий. В машине правоохранители обнаружили более 250 коробок с сигаретами без акцизных марок", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ориентировочная стоимость изъятого товара составляет около 1,5 млн гривен, которые должны были бы пойти на финансирование деятельности террористической группировки "ДНР".

Продолжаются следственные действия.