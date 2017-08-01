СБУ: ФСБ готовит в Украине теракты и убийства общественных и госдеятелей

Служба безопасности Украины располагает информацией о том, что ФСБ России готовит в Украине теракты и убийства общественных и государственных деятелей.

Об этом заявляет глава СБУ Василий Грицак.

«У нас есть оперативная информация относительно дальнейшей эскалации разведывательно-террористической деятельности российских спецслужб на территории нашего государства. Российская Федерация продолжает направлять на украинскую землю группы для осуществления террористических актов на нашей территории», - сказал он.

Он сообщил, что главными целям таких действий являются объекты жизнеобеспечения, инфраструктуры.

«Также целью ставится убийство отдельных общественно-политических деятелей, как правило это могут быть какие-то яркие личности, вне зависимости - из власти, или из оппозиции», - сказал глава СБУ.

Грицак рассказал, что фиксируются неоднократные попытки российской стороны организации псевдопротестных акций на этнической почве, систематически запускаются фейковые новости «о поставке в Северную Корею ракетных двигателей, о задержании в Крыму и отдельных территориях Луганска и Донецка, которые находятся под оккупацией, диверсионных групп, которые якобы направляет СБУ».