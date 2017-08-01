В озерах Северодонецка купаться опасно

Северодонеций горрайонный филиал ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» осуществляет контроль за состоянием водных, объектов, в летний период, которые используются населением города для купания и отдыха, а именно озера Чистое, Парковое, Клешня, Кривенькое, реки Боровая и Северский Донец.

Очередной плановый отбор проб воды открытых водоемов был проведен 07.08.17 г. Качество воды остается неудовлетворительным, вода опасна в епидотношении, в озерах Парковое и Клешня найдены холероподобные вибрионы.

Степень загрязнения воды озера Чистое составляет 24000 микробных единиц в 1 дм3, что в 4,8 раза выше допустимого уровня, оз.Клешня - 24000 микробных единиц, в 4,8 раза выше допустимого уровня, оз. Парковое - 6200 микробных единиц в 1 дм3, что в 1,2 раза выше допустимого уровня, оз. Кривенькое - 6200 микробных единиц в 1 дм3, что в 1,2 раза выше допустимого уровня. Загрязнение воды реки Северский Донец, выше сброса составило 6200 микробных единиц в 1 дм3, что в 1,2 раза выше допустимого уровня, ниже сброса загрязнения составило 13000 микробных единиц в 1 дм3, что в 2,6 раза выше допустимого уровня. Загрязнение р. Боровая составило 24000 микробных единиц в 1 дм3, что в 4,8 раза выше допустимого уровня.