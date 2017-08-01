В зоне АТО женщина родила тройню

В зоне проведения антитеррористической операции неподалеку от линии соприкосновения женщина родила тройню, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Из-за постоянных огневых провокаций российских наемников во многих прифронтовых селах и городках не только уничтожена инфраструктура, но отсутствует достаточное медицинское обеспечение. Потому что, руководствуясь своей бандитской философией, адепты русского мира в первую очередь берут на прицелы орудий и минометов больницы, школы и объекты инфраструктуры», – говорится в сообщении.

«Чтобы поддержать местных жителей, военнослужащие Вооруженных сил Украины прилагают немало усилий. Подвозят воду и продукты. А медики 66-го передового военного госпиталя в составе врачебно-санитарных бригад выезжают для обследования и оказания помощи я военнослужащим, так и простым людям. Во время одного из таких выездов к военным медикам обратилась роженица, у которой преждевременно начались сложные роды», – подчеркнули в штабе.

Отмечается, что руководитель группы подполковник медицинской службы Андрей Кострубский принял решение принимать роды на месте. «Роды оказались сложными, ведь под сердцем женщина носила тройню. Медики сделали все, чтобы спасти жизнь женщины и ее детей. Теперь благодаря высокому профессионализму военных врачей, Украина получила новых патриотов», – сказано в сообщении.