СБУ задержала преступников, подделывавших ID-карты для пересечения границы

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы жителей Ивано-Франковской и Закарпатской областей, которые изготавливали поддельные ID-карты для пересечения границы для лиц, которым запрещен въезд по биометрическим паспортам, сообщает пресс-центр СБУ.

«Злоумышленники формировали для заказчиков пакет поддельных документов о якобы проживания в 30-километровой пограничной зоне на чужие фамилии. На основании их производили ID-карты участников малого пограничного движения - межправительственного соглашения, что дает жителям возможность свободного пересечения границы без проверки отпечатков пальцев. Такие услуги пользовались спросом среди лиц, утративших право на въезд в страны ЕС из-за превышения срока пребывания или трудоустройства без визы, которая давала бы такое право», –говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СБУ, злоумышленники изготавливали ID-карту с тем же фото, но уже на имя гражданина одной из стран ЕС, что давало право владельцу передвигаться внутри Евросоюза в обход девяностодневного срока, обусловленного безвизовым режимом. Набор карточек злоумышленники оценивали в полторы тысячи евро.

Одного из участников группы правоохранители задержали при передаче заказчику готового пакета документов возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске. У 26-летнего местного жителя изъято тридцать девять тысяч гривен - вторую часть суммы, которую он получил за поддельные ID-карты. При обыске обнаружена также ID-карта на его собственное имя и подготовленные карты для других заказчиков.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Готовится сообщение о подозрении задержанному и другим участникам группы. Продолжаются неотложные следственные действия.