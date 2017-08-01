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С нардепов сняли 3,5 миллиона за прогулы

Сегодня, 17:24 citynews.net.ua | Напечатать

За 7 месяцев 2017 года из заработной платы народных депутатов вычислено 3,5 млн грн за пропуски пленарных заседаний Верховной Рады. Об этом сообщил Аппарат Верховной Рады в ответ на информационный запрос Комитета избирателей Украины.

«В результате начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, за семь месяцев 2017 года образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины, в сумме 3549074, 32 грн», - сообщает пресс-служба КИУ.

По данным КИУ только 45 народных депутатов посетили все заседания Верховной Рады в течение 6 сессии (до 11 июля). Остальные –  377 депутатов – пропустили одно или несколько заседаний парламента и, соответственно, недополучили часть заработной платы.

Среди фракций и групп ВР хуже всего посещали заседания Рады депутаты «Воли Народа».  

С начала 2017 состоялось 71 пленарное заседание Верховной Рады.


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