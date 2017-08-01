В правительстве заверяют, что цена на газ повышаться не будет

Оснований для роста цены на газ для населения в Украине в данное время нет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время специального селекторного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов, которое проходит в Николаеве, - сообщает пресс-служба Кабмина.

"Никаких оснований говорить об увеличении цены на газ для населения нет. Цены по решению правительства увеличиваться не будут", - сказал Гройсман.

Также он отметил, что вопрос финансирования субсидий в следующем отопительном сезоне решен - за счет внесения изменений в государственный бюджет и выделения 14,1 млрд грн на эти цели.

Сейчас, по его словам, ведется работа по верификации расчетов, и до сентября все будет обеспечено на 100 процентов. "Надо также должным образом организовать работу на местах с целью защитить гражданина, который нуждается в поддержке", - подчеркнул премьер.

Особое внимание он обратил на важность выполнения проектов по энергоэффективности.