Полторак добирался на репетицию парада на метро

Министр обороны Украины Степан Полторак и советник Президента Юрий Бирюков добирались на репетицию военного парада на метро.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

В пресс-службе напомнили, что репетиция парада также запланировано на завтра, 18 августа.

«Перекрыто движение в центре столицы будет также с 22 по 24 августа», - отметили в метрополитене.

Непосредственно в День Независимости, 24 серна, утром и до окончания официальных мероприятий станции «Майдан Незалежности» и «Крещатик» (выход к Институтской) не будут работать на вход и выход.