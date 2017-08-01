Полторак добирался на репетицию парада на метро

Полторак добирался на репетицию парада на метроСегодня, 15:00
Министр обороны Украины Степан Полторак и советник Президента Юрий Бирюков добирались на репетицию военного парада на метро.
Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».
В пресс-службе напомнили, что репетиция парада также запланировано на завтра, 18 августа.
«Перекрыто движение в центре столицы будет также с 22 по 24 августа», - отметили в метрополитене.
Непосредственно в День Независимости, 24 серна, утром и до окончания официальных мероприятий станции «Майдан Незалежности» и «Крещатик» (выход к Институтской) не будут работать на вход и выход.