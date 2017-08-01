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Более 60 нардепов до сих пор не стали авторами ни одного закона

Сегодня, 14:27 citynews.net.ua | Напечатать

В Верховной Раде есть 66 народных депутатов, которые до сих пор не стали авторами ни одного принятого закона. Такие нардепы зарегистрировали от одного до нескольких десятков проектов законов, однако ни один из них не был принят,  сообщает  Комитет избирателей Украины.

«В списке непродуктивных депутатов ВР есть ряд резонансных фамилий. В частности, это Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Евгений Мураев, Дмитрий  Белоцерковец, Сергей Левочкин, Нестор Шуфрич, Виталий Хомутынник, Михаил и Дмитрий Добкины», - говорится в сообщении.

Так, Билецкий за 2,5 года работы в ВР зарегистрировал 30 безуспешных проектов законов, Ярош – 10, Бойко – 15, Рабинович – 47, Мураев – 127, Белоцерковец – 21, Левочкин – 8, Шуфрич – 19,  Хомутынник – 21, М. Добкин – 5, Д. Добкин – 1.

«За время работы ВР VIII созыва было принято более 700 законов. При этом в парламенте есть несколько десятков человек, которые до сих пор не стали авторами ни одного законодательного акта. Сейчас каждый седьмой депутат ВР демонстрирует нулевую производительность работы. Отдельные политики безответственно относятся к законодательной работе. Законопроекты часто регистрируются для пиарактивности, отчетности перед избирателями или реагирования на актуальные события, а потому не имеют шансов на принятие», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

«В этом антирейтинге есть представители всех фракций и групп парламента. Среди депутатов с нулевым КПД работы 29 членов «Оппозиционного блока», 10 - внефракционных депутатов, 10 – депутатов БПП, 7 – «Видродження», 5 - «Народного фронта», 2 - «Батькивщины», по 1 депутату РПЛ, «Самопомочи» и «Воли Народа». 

В то время как часть депутатов до сих пор не инициировали ни одного принятого закона, отдельные политики присоединились к разработке уже несколько десятков успешных законодательных актов. Так, Виктор  Галасюк (РПЛ) является автором 48 принятых законов, Олег Ляшко (РПЛ) – 41, Максим Ефимов (БПП) – 27, Виктор Кривенко (БПП) - 26, Иван Винник (БПП) – 21.


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