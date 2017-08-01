Тука: Украина может доказать, что Россия продает уголь из ОРДЛО в Европу

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о возможности доказать, что Россия через фирмы-прокладки продает уголь из ОРДЛО в Европу.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Например, слябы, которые производит Алчевский меткомбинат, имеют свою уникальную плавку. И нельзя алчевские слябы выдать за другие. Так же и с углем, каждое месторождение имеет свои определенные отличия по химическому составу. Но дело в том, что угольный Донбасский бассейн расположен на границе двух государств и некоторые шахты, расположенные в Ростовской области, фактически имеют тождественный химический состав. Поэтому нужно советоваться с Министерством энергетики, сможем ли мы путем осуществления химических анализов доказать тождество места происхождения этого угля", - отметил Тука.

По его словам, для этого нужно смотреть документы, по которым этот уголь реализуется.

"Если, например, этот уголь реализуется по документам Кузнецкого угольного бассейна, то это очень легко можно будет исследовать. Если будут выдавать за шахты в Ростове - это уже будет сложнее, но я не думаю, что это невозможно", - считает замминистра.