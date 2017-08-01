Воздушные силы ВСУ начали командно-штабные учения

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины стартовали двусторонние командно-штабные учения с практическими действиями всех видов авиации, подразделений зенитных ракетных и радиотехнических войск.

Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

"Целью учений является планирование и управление подчиненными войсками (силами), всестороннее обеспечение действий во время подготовки и ведения операций (боевых действий) в зонах ответственности в условиях быстрого изменения обстановки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время практической фазы учений запланирована отработка действий с выполнением различных летно-тактических задач, в том числе - бомбометания, ведения условных воздушных боев, а также перемещения боевого назначения подразделений противовоздушной обороны.

"Особое внимание будет уделяться вопросам совершенствования оперативных возможностей управлений воздушных командований, слаженности в работе структурных подразделений пунктов управления, а также совершенствованию индивидуальных возможностей личного состава в ходе планирования применения и управления силами и средствами воздушных командований", - отметили в Генштабе.