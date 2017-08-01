Детям погибших журналистов будут выплачивать стипендии

Детям журналистов, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, назначены стипендии.

Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, стипендии получит дочь капитан-лейтенанта, редактора телерадиокомпании министерства обороны "Бриз" Дмитрия Лабуткина - Кира, дочь фотокорреспондента газеты "Сегодня" Сергея Николаева - Валерия, и сын журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия - Максим.

Стипендия президента детям журналистов, погибших или ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей, была основана в апреле 2002 года, но в 2015-м сумма выплат была увеличена до1,5 прожиточного минимума. Выплаты назначаются и осуществляются детям до 18 лет, а в случае обучения на дневной форме в учебных заведениях, стипендии выплачиваются до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет.