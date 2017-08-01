Глава нацполиции Луганской области получил звание генерала

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О присвоении специальных званий".

Об этом сообщается на сайте президента.

Так, своим указом №210/2017 П. Порошенко, в частности, присвоил специальное звание начальнику Нацполиции Луганской области.

"… 2. Присвоить специальное звание генерала полиции третьего ранга:

полковнику полиции Комиссарову Сергею Анатольевичу - начальнику Главного управления Национальной полиции в Луганской области...", - сказано в тексте документа.