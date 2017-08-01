В Верхнеторецком в Донецкой области в результате артобстрела боевиков сгорели 10 домов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области в Facebook.

"В прифронтовом Верхнеторецком сгорели 10 домов. Пожар в Ясиноватском районе началась в результате обстрелов боевиков", - говорится в сообщении.

Правоохранители получили сообщение о происшествии сегодня около 12:45 от диспетчера ГСЧС в Торецке. Местные жители сообщили, что возгорание произошло вследствие артобстрела.

Спасателям удалось спасли от огня 2 здания, остальные 10 зданий сгорели. Позже артобстрел возобновился, из-за чего спасатели прекратили работу. Сейчас обстрел продолжается. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа сводного отряда полиции, который дислоцируется в поселке Очеретинном, чтобы провести осмотр территории и выяснить обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.